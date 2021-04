Nuova udienza per Zaki, gli avvocati chiedono la sostituzione dei giudici: «È in pessimo stato psicologico» (Di lunedì 5 aprile 2021) È finita poco fa l’udienza sul rinnovo della custodia cautelare per Patrick Zaki. Lo studente dell’università di Bologna si trova in carcere da più di un anno. Il 29enne è detenuto nel carcere egiziano di Tora con le accuse di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo. «È in uno stato psicologico pessimo, sta molto male», ha riferito il suo legale, Hoda Nasrallah all’Ansa, al termine dell’udienza di cui non si conosce ancora il verdetto. Nel frattempo, i legali di Patrick hanno chiesto di sostituire giudici che decidono sulla sua custodia cautelare e “domani o dopodomani” si saprà se questa richiesta sarà accettata. «Come sempre le sensazioni nel giorno dell’udienza sono contrastati – ha dichiarato sempre all’ANSA Riccardo Noury, ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) È finita poco fa l’sul rinnovo della custodia cautelare per Patrick. Lo studente dell’università di Bologna si trova in carcere da più di un anno. Il 29enne è detenuto nel carcere egiziano di Tora con le accuse di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo. «È in uno, sta molto male», ha riferito il suo legale, Hoda Nasrallah all’Ansa, al termine dell’di cui non si conosce ancora il verdetto. Nel frattempo, i legali di Patrick hanno chiesto di sostituireche decidono sulla sua custodia cautelare e “domani o dopodomani” si saprà se questa richiesta sarà accettata. «Come sempre le sensazioni nel giorno dell’sono contrastati – ha dichiarato sempre all’ANSA Riccardo Noury, ...

Advertising

EnricoLetta : La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki.… - marcodimaio : Oggi al Cairo la nuova udienza per Patrick #Zaki. Patrick è in carcere da ormai 14 mesi, un’ingiustizia che deve finire. #freepatrickzaki - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - elica3001 : RT @M49liberorso: Oggi nuova udienza, arrivi forte il nostro appello L I B E R A T E L O #freepatrickzaki RTW Please - elica3001 : RT @EnricoLetta: La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki. Non mol… -