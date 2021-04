Nuoto, Rikako Ikee si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo: impresa della giapponese dopo la leucemia (Di lunedì 5 aprile 2021) Una storia da raccontare. Due anni dopo la diagnosi di leucemia e a distanza di 7 mesi dal ritorno competizioni, la giapponese Rikako Ikee è riuscita nell’incredibile impresa di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Tokyo, dopo aver ottenuto il pass nei 100 farfalla ai trials giapponesi. La 20enne non ha ottenuto il crono per prendere parte alla prova individuale, ma sarà tra le staffettiste della 4×100 mista nipponica. “Non riesco a descrivere quanto mi sia sentita felice. Non avrei mai pensato di poter vincere i 100. Ero meno fiduciosa rispetto alla qualificazione di cinque anni fa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere”, le parole emozionate ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Una storia da raccontare. Due annila diagnosi die a distanza di 7 mesi dal ritorno competizioni, laè riuscita nell’incredibiledirsi per i Giochi Olimpici diaver ottenuto il pass nei 100 farfalla ai trials giapponesi. La 20enne non ha ottenuto il crono per prendere parte alla prova individuale, ma sarà tra le staffettiste4×100 mista nipponica. “Non riesco a descrivere quanto mi sia sentita felice. Non avrei mai pensato di poter vincere i 100. Ero meno fiduciosa rispetto allazione di cinque anni fa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere”, le parole emozionate ...

