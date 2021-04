Nuoto, Rikako Ikee si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo due anni dopo la leucemia (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non riesco a descrivere quanto mi sia sentita felice. Non avrei mai pensato di poter vincere i 100. Ero meno fiduciosa rispetto alla qualificazione di cinque anni fa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere”. Queste le parole della nuotatrice giapponese Rikako Ikee dopo la conquista del pass per i Giochi Olimpici di Tokyo nei 100 farfalla ai trials giapponesi. Solo due anni fa alla 20enne era stato diagnosticata una leucemia che l’ha costretta al ricovero per i successivi 10 mesi, e sette mesi fa era tornata ad allenarsi, riuscendo a compiere una straordinaria impresa. La ragazza asiatica non è riuscita ad ottenere una parte parte nella prova individuale, ma sarà tra le staffettiste della 4×100 mista. ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non riesco a descrivere quanto mi sia sentita felice. Non avrei mai pensato di poter vincere i 100. Ero meno fiduciosa rispetto allazione di cinquefa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere”. Queste le parole della nuotatrice giapponesela conquista del pass per i Giochi Olimpici dinei 100 farfalla ai trials giapponesi. Solo duefa alla 20enne era stato diagnosticata unache l’ha costretta al ricovero per i successivi 10 mesi, e sette mesi fa era tornata ad allenarsi, riuscendo a compiere una straordinaria impresa. La ragazza asiatica non è riuscita ad ottenere una parte parte nella prova individuale, ma sarà tra le staffettiste della 4×100 mista. ...

