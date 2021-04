Nuoto, Assoluti di Riccione. Il pagellone: chi sale e chi scende in vista di Tokyo (Di lunedì 5 aprile 2021) CHI sale GREGORIO PALTRINIERI 8: Nuotare i migliori crono stagionali al mondo a ripetizione ormai è la normalità per Super Greg. Una straordinaria normalità, alla quale si fatica a fare l’abitudine e della quale non ci si stanca mai. Quando scende in vasca il modenese dà sempre il massimo e dà sempre spettacolo e in più dà l’impressione di divertirsi. BENEDETTA PILATO 8: Da 10 al mattino quando sfiora il record italiano ed europeo che già le appartiene dei 50 e si migliora nella finale dei 100, la piccola delusione sta nel non aver vinto i 100 e nel non essere riuscita a ritoccare in finale il record europeo dei 50 ma se c’è qualcosa che non gli manca, quello è il tempo. E’ la numero uno in Italia e in Europa e lo vuole dimostrare a Budapest in questa specialità. Alle Olimpiadi sarà tutta un’altra storia. ALBERTO RAZZETTI 9: Che gara del ligure! A 21 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CHIGREGORIO PALTRINIERI 8: Nuotare i migliori crono stagionali al mondo a ripetizione ormai è la normalità per Super Greg. Una straordinaria normalità, alla quale si fatica a fare l’abitudine e della quale non ci si stanca mai. Quandoin vasca il modenese dà sempre il massimo e dà sempre spettacolo e in più dà l’impressione di divertirsi. BENEDETTA PILATO 8: Da 10 al mattino quando sfiora il record italiano ed europeo che già le appartiene dei 50 e si migliora nella finale dei 100, la piccola delusione sta nel non aver vinto i 100 e nel non essere riuscita a ritoccare in finale il record europeo dei 50 ma se c’è qualcosa che non gli manca, quello è il tempo. E’ la numero uno in Italia e in Europa e lo vuole dimostrare a Budapest in questa specialità. Alle Olimpiadi sarà tutta un’altra storia. ALBERTO RAZZETTI 9: Che gara del ligure! A 21 ...

