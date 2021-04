Nonni ' risarciti' per esser stati privati della gioia di diventarlo

(Di lunedì 5 aprile 2021) AGIperdi diventare: con queste motivazioni la seconda sezione civile del Tribunale di Bolzano ha condannato l'Azienda sanitaria altoatesina a risarcire idi una neonata morta nell'autunno del 2007 a 80.000 euro più altri 19.573,83 di spese legali. Per il giudice “la morte del feto sopraggiungeva allorquando la nascita era ormai prossima, venendo così frustrata una possibilità in un momento prossimo alla sua concretizzazione”. Secondo la sentenza dell'agosto del 2020, di cui è stata resa nota la motivazione, la cifra di 20.000 euro da corrispondere a ciascun nonno “si avvicina all'importo minimo tabellare previsto per la lesione del rapporto parentale nonno/nipote”. “E' stato tenuto conto ...

BOLZANO - Oggi sarebbe una studentessa di terza media, alle prese magari con la didattica a distanza, i problemi dell'adolescenza, le emozioni della vita. Ma purtroppo la sua esistenza non cominciò ...... insomma, non tutti i parenti , per il solo fatto di essere tali, hanno diritto ad essere,...del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i, i ...È la decisione la seconda sezione civile del Tribunale di Bolzano ha condannato l’Azienda sanitaria altoatesina al risarcimento per una neonata morta nell’autunno del 2007 ...LA SENTENZAOggi sarebbe una studentessa di terza media, alle prese magari con la didattica a distanza, i problemi dell'adolescenza, le emozioni della vita. Ma purtroppo la sua esistenza non cominciò..