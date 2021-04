Nobel | è morto l’economista Robert Mundell | l’architetto dell’Euro**

(Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. – (Adnkronos) –canadeseAlexander, Premio Nobel per l’economia, annoverato tra gli ispiratori teorici dell’Unione monetaria europea e uno degli architetti dell’Euro, èall’età di 88 anni in Italia., come ha appreso l’Adnkronos, è deceduto, dopo una lunga malattia, nella mattina di Pasqua, all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Da oltre trent’annicon la moglie Valerie Natsios viveva tra l’appartamento di New York e la villa rinascimentale di Santa Colomba, una frazione del comune di Monteriggioni, in provincia di Siena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nato a Kingston, nell'Ontario, il 24 ottobre 1932, dopo la laurea in economia all'Università di Washinghton, Mundell ha ottenuto il Phd al Massachusetts Institute of Tecnology di Boston e si è ...L'economista canadese Robert Alexander Mundell, Premioper l'economia, annoverato tra gli ispiratori teorici dell'Unione monetaria europea e uno degli architetti dell'Euro, èall'età di 88 anni in Italia. Mundell, come ha appreso l'Adnkronos, ...È morto Robert Alexander Mundell, economista canadese e premio Nobel per l'economia oltre che uno degli ispiratori teorici dell'Unione monetaria europea e degli architetti dell'Euro. Aveva 88 anni ed ...Monteriggioni (Siena), 5 aprile 2021 - L'economista canadese Robert Alexander Mundell, Premio Nobel per l'economia, annoverato tra gli ispiratori teorici dell'Unione monetaria europea e uno degli arch ...