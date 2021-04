Nobel | è morto l' economista Robert Mundell | l' architetto dell' Euro** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) - Nato a Kingston, nell'Ontario, il 24 ottobre 1932, dopo la laurea in economia all'Università di Washinghton,ha ottenuto il Phd al Massachusetts Institute of Tecnology di Boston e si è ulteriormente specializzato alla London School of Economics. Professore alla Stanford University (1958-59), alla Johns Hopkins University, alla McGill University, presso il Brookings Institute e l'Università di Chicago (1965-71), ha insegnato dal 1971 alla Waterloo University e dal 1974 alla Columbia University di New York. Membro'Accademia di scienze politiche,'American Economic Association,'Econometric Society ea Canadian Economic Association, Mundel ha preso parte a numerose commissioni governative degli Usa in America latina e Africa. E' stato consigliere di ...