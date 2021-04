Netflix | ecco tre serie tv da non perdere dopo «Gli Irregolari di Baker Street»

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sherlock Holmes è sempre stato un personaggio amato e non solo per il suo «metodo», ma soprattutto perché reincarna perfettamente l'opposto positivo, necessario in un mondo dove esiste la lotta tra bene e male. L'investigatore inglese non combatte da solo, ma con Watson, tassello fondamentale per la risoluzione dei casi più complessi. Ma chi è veramente l'assistente fidato? Fino a dove si possono spingere le sue abilità? La nuovatv, in streaming dal 26 marzo, Glidiaffronta proprio quel punto di vista alternativo, che non vede più Holmes al centro dell'attenzione come nei romanzi di Sir Arthur Conan Doyle, ma si concentra proprio su quegli assistenti che hanno sempre svolto un ruolo importantissimo ai fini della trama e spesso dimenticati e lasciati in secondo piano. La ...