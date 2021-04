Netanyahu in tribunale, mentre si discute il suo futuro politico (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato di prima mattina nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse - da lui sempre respinte - riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che Netanyahu appare in tribunale dall’inizio del processo. Nel frattempo, alle 8:30 ora italiana il presidente Reuven Rivlin avvierà le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo. Il Likud sarà la prima formazione ad essere ascoltata e ha ottenuto 30 dei 120 seggi della Knesset, mentre la coalizione della quale fa parte non è riuscita ad arrivare ai 61 seggi necessari per ottenere la maggioranza. Leggi anche... Per Netanyahu governare non sarà semplice (di J. Cingoli) Israele in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier Benyaminè arrivato di prima mattina nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse - da lui sempre respinte - riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta cheappare indall’inizio del processo. Nel frattempo, alle 8:30 ora italiana il presidente Reuven Rivlin avvierà le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo. Il Likud sarà la prima formazione ad essere ascoltata e ha ottenuto 30 dei 120 seggi della Knesset,la coalizione della quale fa parte non è riuscita ad arrivare ai 61 seggi necessari per ottenere la maggioranza. Leggi anche... Pergovernare non sarà semplice (di J. Cingoli) Israele in ...

Advertising

grifopolo : RT @SkyTG24: Israele, Netanyahu in tribunale a Gerusalemme per processo a suo carico - SkyTG24 : Israele, Netanyahu in tribunale a Gerusalemme per processo a suo carico - HuffPostItalia : Netanyahu in tribunale, mentre si discute il suo futuro politico - Activnews24 : Riprende il processo per corruzione a carico di #Netanyahu. Il premier israeliano è da poco arrivato in tribunale a… - giornaleradiofm : Israele: Netanyahu in tribunale a Gerusalemme: (ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il premier Benyamin Netanyahu è appena a… -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu tribunale Israele: Netanyahu in tribunale a Gerusalemme Questa è la terza volta che Netanyahu appare in Tribunale dall'inizio del processo. L'udienza comincerà a minuti. Alle 9:30 ora locale (le 8:30 in Italia) il presidente Reuven Rivlin avvierà le ...

Israele, il premier Netanyahu in tribunale a Gerusalemme E' la terza volta che Netanyahu appare in Tribunale dall'inizio del processo.

Israele: Netanyahu in tribunale a Gerusalemme - Ultima Ora Agenzia ANSA Israele: Netanyahu in tribunale a Gerusalemme (ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il premier Benyamin Netanyahu è appena arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse - da lui sempre respi ...

Israele, il premier Netanyahu in tribunale a Gerusalemme Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse, da lui sempre respinte, riguardano corruzione, frode e ...

Questa è la terza volta cheappare indall'inizio del processo. L'udienza comincerà a minuti. Alle 9:30 ora locale (le 8:30 in Italia) il presidente Reuven Rivlin avvierà le ...E' la terza volta cheappare indall'inizio del processo.(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il premier Benyamin Netanyahu è appena arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse - da lui sempre respi ...Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse, da lui sempre respinte, riguardano corruzione, frode e ...