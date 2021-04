NBA 2021, i risultati della notte: Gallinari trascina Atlanta, i Clippers dominano il derby (Di lunedì 5 aprile 2021) Sette partite in una notte NBA che ha visto tra i suoi protagonisti anche Danilo Gallinari. Ottima prestazione del giocatore italiano, che ha trascinato i suoi Atlanta Hawks al successo contro i Golden State Warriors per 117-111. Doppia doppia per Gallinari con 25 punti e 10 rimbalzi e con lui è stato decisivo anche Clin Capela, che ha chiuso con 24 punti e 18 rimbalzi. In casa Warriors non è bastato uno Steph Curry da 37 punti, mentre è rimasto in panchina Nico Mannion. Si è giocato anche il derby di Los Angeles, con la netta affermazione dei Clippers sui Lakers. Tutto davvero molto facile per Kawhi Leonard (vicino alla tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e compagni, che si impongono 104-86. Il miglior marcatore dei Clippers è Marcus ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Sette partite in unaNBA che ha visto tra i suoi protagonisti anche Danilo. Ottima prestazione del giocatore italiano, che hato i suoiHawks al successo contro i Golden State Warriors per 117-111. Doppia doppia percon 25 punti e 10 rimbalzi e con lui è stato decisivo anche Clin Capela, che ha chiuso con 24 punti e 18 rimbalzi. In casa Warriors non è bastato uno Steph Curry da 37 punti, mentre è rimasto in panchina Nico Mannion. Si è giocato anche ildi Los Angeles, con la netta affermazione deisui Lakers. Tutto davvero molto facile per Kawhi Leonard (vicino alla tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e compagni, che si impongono 104-86. Il miglior marcatore deiè Marcus ...

