Nazionale, i positivi salgono a nove, contagiato anche Florenzi (Di lunedì 5 aprile 2021) A distanza di giorni dagli impegni della Nazionale italiana, il Covid continua a mietere “vittime”. Stavolta tocca ad Alessandro Florenzi. anche lui è risultato contagiato. Lo conferma il Paris Saint-Germain che aveva già disposto l’isolamento precauzionale per il calciatore, escludendolo dalla convocazione della partita contro il Lille. Adesso Florenzi salterà anche il Bayern Monaco, in programma mercoledì sera. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) A distanza di giorni dagli impegni dellaitaliana, il Covid continua a mietere “vittime”. Stavolta tocca ad Alessandrolui è risultato. Lo conferma il Paris Saint-Germain che aveva già disposto l’isolamento precauzionale per il calciatore, escludendolo dalla convocazione della partita contro il Lille. Adessosalteràil Bayern Monaco, in programma mercoledì sera. L'articolo ilNapolista.

