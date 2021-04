Napoli, Renica distrugge Rrahmani: «Non è adeguato per il Napoli» (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato della difesa azzurra e della possibile coppia contro la Juventus: le sue parole Alessandro Renica, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della difesa azzurra. «Rrahmani non è scarso, ma non è adeguato per il Napoli per gli errori che gli ho visto fare in campo. Maksimovic ha un altro problema: i cali di tensione che si vedono meno quando c’è Koulibaly. A Milano e Roma Maksimovic ha fatto due partite sontuose. Koulibaly-Maksimovic è la coppia più logica in vista della Juventus. Il Napoli troverà una Juve arrabbiata!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro, ex difensore del, ha parlato della difesa azzurra e della possibile coppia contro la Juventus: le sue parole Alessandro, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della difesa azzurra. «non è scarso, ma non èper ilper gli errori che gli ho visto fare in campo. Maksimovic ha un altro problema: i cali di tensione che si vedono meno quando c’è Koulibaly. A Milano e Roma Maksimovic ha fatto due partite sontuose. Koulibaly-Maksimovic è la coppia più logica in vista della Juventus. Iltroverà una Juve arrabbiata!». Leggi su Calcionews24.com

