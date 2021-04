Napoli, Ospina preoccupa Gattuso: domani il provino decisivo (Di lunedì 5 aprile 2021) Problema alla mano per David Ospina, che domani svolgerà il provino decisivo per capire se riuscirà a scendere in campo contro la Juve Le condizioni di David Ospina preoccupano Gattuso. Il portiere ha un problema al quarto dito della mano sinistra e contro il Crotone non è sceso in campo. Anche oggi, il colombiano non ha disputato la partitina con il resto dei compagni e la sessione di tiri. Come spiega Sky Sport, domani svolgerà il provino decisivo e verranno verificate le sue condizioni. Meret intanto si scalda: nel caso in cui il collega non ce la facesse, sarà lui a scendere in campo contro la Juve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Problema alla mano per David, chesvolgerà ilper capire se riuscirà a scendere in campo contro la Juve Le condizioni di Davidno. Il portiere ha un problema al quarto dito della mano sinistra e contro il Crotone non è sceso in campo. Anche oggi, il colombiano non ha disputato la partitina con il resto dei compagni e la sessione di tiri. Come spiega Sky Sport,svolgerà ile verranno verificate le sue condizioni. Meret intanto si scalda: nel caso in cui il collega non ce la facesse, sarà lui a scendere in campo contro la Juve. Leggi su Calcionews24.com

