Napoli | negativi i tamponi supplementari dei nazionali

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sospiro di sollievo in casa. Piotr Zielinski, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, e Lorenzo Insigne, i rientranti dalle, sono risultatial tampone effettuato questa mattina per scongiurare ogni tipo di pericolo dopo le diverse positività riscontrate nella Nazionale italiana. Lo stesso club partenopeo ha dato l’annuncio tramite il proprio profilo Twitter: “al Covid-19 ieffettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai treazzurri”. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Napoli, buone notizie per Gattuso. Sono risultati negativi i tamponi di Zielinski e dei nazionali azzurri. La nota del club ... Zielinski, Di Lorenzo, Meret e Insigne negativi dopo l'ultimo test Il cluster Covid che ha colpito ... Il Napoli, in vista del recupero di campionato contro la Juventus in programma mercoledì, ha ... CORONAVIRUS NAPOLI – Ore di apprensione a causa dl Coronavirus, quelle per i giocatori italiani che sono tornati dagli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Un focolaio si è verificato a ...