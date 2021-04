Napoli macchina da gol | attacco sfavillante anche senza un super bomber

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ildi Gennaro Gattuso segna tanti gol, ma lo fa con tutti gli elementi d’dover contare su un unicoIlè tornato ad alzare la testa a far esultare i suoi tifosi, dopo il periodo di appannamento avuto negli scorsi mesi. Gli azzurri, recuperati tutti gli elementi della rosa, hanno cominciato a rimacinare quel bel gioco che si era ammirato a inizio stagione riproponendosi prepotentemente nelle parti ale della classifica e rilanciandosi addiritturain chiave secondo posto.contro il Crotone, la squadra di Gattuso ha dato spettacolo insegnando quattro gol per la quinta volta allo stadio Maradona; dato che pone gli azzurri solo alle spalle del Bayern Monaco in merito a poker segnati tra le mura ...