Napoli, l'allenamento degli azzurri in vista della Juventus: Demme di nuovo in gruppo (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo con il Crotone e la domenica di Pasqua, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma mercoledì all'Allianz Stadium alle ore 18.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto e sessione di tiri in porta. Demme ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ospina ha svolto l'intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

