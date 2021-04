Napoli: festa di pasquetta con musica e 41 giovani senza mascherine (Di lunedì 5 aprile 2021) Se nella giornata di Pasqua le strade di Napoli erano rimaste semivuote, non si può dire la stessa cosa di oggi. Già da questa mattina i Carabinieri sono dovuti intervenire in piazza del Plebiscito e in altre aree pubbliche per mettere fine agli assembramenti. Tra le persone allontanate tanti giovani in procinto di festeggiare pasquetta, ma anche molte famiglie che, vista la giornata di sole, avevano pensato di concedersi una passeggiata in barba alle misure anti-Covid. I militari hanno sanzionato alcuni cittadini per violazioni del DPCM. Le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi interventi anche nel quartiere collinare del Vomero e in periferia. Quasi vuoto, invece, il lungomare di Napoli, una delle aree più critiche (e per questo chiuso con apposita ordinanza). Bloccate, con un provvedimento valido solo per il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Se nella giornata di Pasqua le strade dierano rimaste semivuote, non si può dire la stessa cosa di oggi. Già da questa mattina i Carabinieri sono dovuti intervenire in piazza del Plebiscito e in altre aree pubbliche per mettere fine agli assembramenti. Tra le persone allontanate tantiin procinto di festeggiare, ma anche molte famiglie che, vista la giornata di sole, avevano pensato di concedersi una passeggiata in barba alle misure anti-Covid. I militari hanno sanzionato alcuni cittadini per violazioni del DPCM. Le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi interventi anche nel quartiere collinare del Vomero e in periferia. Quasi vuoto, invece, il lungomare di, una delle aree più critiche (e per questo chiuso con apposita ordinanza). Bloccate, con un provvedimento valido solo per il ...

