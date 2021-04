Napoli | controlli anti Covid | sanzionate nel weekend 309 persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Continuano idei Carabinieri del Comando Provinciale diin tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e oggi i carabinieri hanno sanzionato 309. Durante la giornata di Pasqua, gli uomini e le donne dell'Arma hanno sanzionato in tutta la provincia 203che non hanno rispettato le normativecontagio. Sono 105 nella città di, 50 nell'area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell'area nord della provincia partenopea. I carabinieri, anche in questo lunedì dell'angelo, hanno continuato a presidiare le zone di maggior afflusso. Nella lente di ingrandimento del comando provinciale la città dima anche tutta la provincia. ...