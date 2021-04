(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Continuano idei Carabinieri del Comando Provinciale diin tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e oggi i carabinieri hanno sanzionato 309. Durante la giornata di Pasqua, gli uomini e le donne dell’Arma hanno sanzionato in tutta la provincia 203che non hanno rispettato le normativecontagio. Sono 105 nella città di, 50 nell’area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area nord della provincia partenopea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: Controlli anti Covid a Napoli e provincia, tra Pasqua e Pasquetta 309 persone sanzionate ?? - TV7Benevento : Napoli: controlli anti Covid, sanzionate nel weekend 309 persone... - ottopagine : Controlli anti Covid: sanzionate oltre 300 persone #Napoli - fattidinapoli : Napoli: Controlli interforze a Chiaia. Identificate 354 persone - - fattidinapoli : Napoli: Carabinieri impegnati nei controlli anti-covid. 105 i cittadini sanzionati a Pasqua.... - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli

Nella lente di ingrandimento del comando provinciale la città dima anche tutta la provincia.a tappeto grazie al contributo del nucleo carabinieri elicotteristi e delle motovedette ...hanno visto in campo 70 mila uomini delle forze dell'ordine e anche droni per ... Stessa sorte per un locale vicino, dove sabato notte è stato interrotto un party abusivo: quando sono ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Continuano i controlli anti-covid dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e oggi i carabinieri hanno ...Party in casa, pranzi affollati, compleanni con danze e musica ad alto volume. Anche durante il ponte di Pasqua la voglia di festeggiare, in diversi casi, ha avuto la meglio sulle precauzioni sanitari ...