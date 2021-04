Advertising

zazoomblog : Napoli buone notizie: negativi i tamponi di Zielinski e dei nazionali - #Napoli #buone #notizie: #negativi - gilnar76 : Napoli, buone notizie per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Napoli, buone notizie per Gattuso: negativi Zielinski e i nazionali azzurri - - DilectisG : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Buone notizie in casa Napoli: Zielinski e i tre italiani negativi al tampone - tuttonapoli : UFFICIALE - Buone notizie in casa Napoli: Zielinski e i tre italiani negativi al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli buone

... contro i neroverdi è l'occasione giusta per andare a +11 sul Milan, sperando magari anche innotizie dalla sfida Juventus -, che si giocherà in contemporanea per provare a chiudere la ...... contro i neroverdi è l'occasione giusta per andare a +11 sul Milan, sperando magari anche innotizie dalla sfida Juventus -, che si giocherà in contemporanea per provare a chiudere la ...Napoli, buone notizie per Gattuso. Sono risultati negativi i tamponi di Zielinski e dei nazionali azzurri. La nota del club azzurro Buone notizie per Gattuso e per tutto il Napoli. Oggi sono stati ...Sospiro di sollievo per il Napoli. Piotr Zielinski, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, e Lorenzo Insigne sono risultati negativi al tampone effettuato questa mattina ...