Napoli, Benitez: «Ho ricevuto diverse offerte ma non è il momento adatto» (Di lunedì 5 aprile 2021) Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha commentato indirettamente le voci su un suo possibile ritorno al Napoli. Le sue parole Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha commentato indirettamente le voci su un suo possibile ritorno al Napoli. Le sue parole. offerte – «Ho ricevuto più di un’offerta in questi mesi ma non è il momento adatto e non ho trovato il progetto giusto. Ho bisogno di trascorrere del tempo con la mia famiglia. Vorrei trovare un club con ambizioni, che competa per un titolo o che voglia sviluppare un progetto tecnico. La chiave del successo è l’equilibrio, sia in campo fra attacco e difesa sia fuori dal campo fra aspettative e risorse economiche». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Rafaha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha commentato indirettamente le voci su un suo possibile ritorno al. Le sue parole Rafaha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha commentato indirettamente le voci su un suo possibile ritorno al. Le sue parole.– «Hopiù di un’offerta in questi mesi ma non è ile non ho trovato il progetto giusto. Ho bisogno di trascorrere del tempo con la mia famiglia. Vorrei trovare un club con ambizioni, che competa per un titolo o che voglia sviluppare un progetto tecnico. La chiave del successo è l’equilibrio, sia in campo fra attacco e difesa sia fuori dal campo fra aspettative e risorse economiche». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Benitez chiarisce: “La #PremierLeague è la mia priorità” - duemila62010 : @VdeGaet @gippu1 Fu il primo grande campionato di mazzarri e della storia recente del napoli. Nel 2013 poi secondi… - 1926Azzurro : @YBah96 @milan_corner @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @Pirichello @elliott_il @Teo__Visma Chiriches venne al primo anno… - ItJiim : @FabDellaValle @GiAdUzZoLa90 Ma che senso ha? Se in 7 mesi nessuno ha ancora capito come stare in campo, vuol dire… -