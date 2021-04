Nancy Porsia, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista (Di lunedì 5 aprile 2021) Nancy Porsia è una giornalista freelance finita sotto i riflettori per via di alcune intercettazioni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. “Chi doveva proteggermi invece mi intercettava. Questo è certo. La mia vita era in pericolo e loro lo sapevano”. Con queste parole Nancy Porsia, la giornalista freelance intercettata nell’inchiesta della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021)è unafreelance finita sotto i riflettori per via di alcune intercettazioni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. “Chi doveva proteggermi invece mi intercettava. Questo è certo. La miaera in pericolo e loro lo sapevano”. Con queste parole, lafreelance intercettata nell’inchiestaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

pfmajorino : Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla… - mu_antonella : RT @pfmajorino: Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla Libia e… - OttaviaS : Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla… - Mariate48641882 : RT @pfmajorino: Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla Libia e… - giovcusumano : RT @pfmajorino: Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla Libia e… -