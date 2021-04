Musica: 50 anni fa moriva Stravinskij, volle i funerali in gondola a Venezia (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Cinquant'anni fa moriva Igor Stravinskij, compositore tra i più importanti del Novecento, che ha rivoluzionato l'orchestrazione tradizionale e reinventato il balletto moderno con l'uso di stili compositivi e linguaggi Musicali diversi, lasciando una profonda impronta nei compositori a lui contemporanei e in quelli successivi, a partire già dai primi lavori ("L'uccello di fuoco", "Petruška" e "La sagra di primavera"). Il musicista russo naturalizzato statunitense si spense all'età di 88 anni il 6 aprile 1971 nel suo appartamento di New York, sulla Fifth Avenue, da lui appena acquistato, a causa di un'insufficienza cardiaca dopo un'edema polmonare. Per suo espresso desiderio Stravinskij volle essere sepolto a Venezia, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Cinquant'faIgor, compositore tra i più importanti del Novecento, che ha rivoluzionato l'orchestrazione tradizionale e reinventato il balletto moderno con l'uso di stili compositivi e linguaggili diversi, lasciando una profonda impronta nei compositori a lui contemporanei e in quelli successivi, a partire già dai primi lavori ("L'uccello di fuoco", "Petruška" e "La sagra di primavera"). Il musicista russo naturalizzato statunitense si spense all'età di 88il 6 aprile 1971 nel suo appartamento di New York, sulla Fifth Avenue, da lui appena acquistato, a causa di un'insufficienza cardiaca dopo un'edema polmonare. Per suo espresso desiderioessere sepolto a, nel ...

Advertising

RaiNews : Compie 70 anni il 'Principe' #FrancescoDeGregori. Cantautore e poeta, o semplicemente 'artista', come lui preferisc… - RaiRadio2 : Augurissimi a Francesco De Gregori, 70 anni oggi, tra musica e poesia ?? - Agenzia_Ansa : #FrancescoDeGregori, i 70 anni dell'artista della musica #ANSA - figliadeifiorii : RT @pilloledirock: Il 5 aprile è una data molto triste per noi amanti della musica rock. 27 anni fa ci lasciava Kurt Cobain, indimenticabi… - radiokemonia : Stai ascoltando: La Bionda-I Wanna Be Your Lover -1981- La musica anni 80 solo su -