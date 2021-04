Musica: 50 anni fa moriva Stravinskij, volle i funerali in gondola a Venezia (2) (Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) – Oltre tremila persone si strinsero in silenzio dentro e fuori la basilica dei dogi. Oltre alla moglie Vera, ai tre figli, alle nuore e ai nipoti, le cronache dell’epoca riferirono della presenza del poeta statunitense Ezra Pound, della mecenate e collezionista statunitense Peggy Guggenheim, il compositore polacco Krzysztof Penderecki e il musicista russo Nicolas Nabokov. Dopo il rito, il feretro fu accompagnato sempre in gondola all’isola di San Michele. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) – Oltre tremila persone si strinsero in silenzio dentro e fuori la basilica dei dogi. Oltre alla moglie Vera, ai tre figli, alle nuore e ai nipoti, le cronache dell’epoca riferirono della presenza del poeta statunitense Ezra Pound, della mecenate e collezionista statunitense Peggy Guggenheim, il compositore polacco Krzysztof Penderecki e il musicista russo Nicolas Nabokov. Dopo il rito, il feretro fu accompagnato sempre inall’isola di San Michele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

