MotoGP | i promossi e bocciati del GP di Doha Francia sugli scudi | Bagnaia non salva un’Italia boccheggiante

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di valutazioni e di bilanci al termine del GP di, secondo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di Losail sono arrivate delle risposteequilibri in pista e vale la pena valutare quali siano ie idella prova in terra qatariana.FABIO QUARTARARO: vince e convince. Il francese ha letto perfettamente il contesto agonistico, gestendo saggiamente le gomme e venendo fuori alla distanza. Un approccio molto simile a quello del compagno di team Maverick Vinales della settimana precedente che stavolta ha favorito il transalpino. JOHANN ZARCO: secondo podio consecutivo per il francese e questo è un dato diverso dal solito. L’esperienza in Ducati Pramac sembra fare piuttosto bene a Johann che con la Rossa a Losail ha guidato da Dio. Doppietta ...