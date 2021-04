MotoGP, Ducati senza un leader vero in pista? Bagnaia e Miller battuti dai piloti Pramac a Losail (Di lunedì 5 aprile 2021) Prime due gare a Losail (Qatar) per il Mondiale 2021 di MotoGP e doppio successo della Yamaha. Qualcosa non torna in casa Ducati Factory perché il solo podio di Francesco Bagnaia nel primo round non è ben augurante se si considera il layout qatariano una delle roccaforti della scuderia di Borgo Panigale. In questo contesto, colpisce un’altra evidenza: i piloti della Ducati Pramac più convincenti di quelli ufficiali, pur disponendo di una GP20. E’ chiaro che da parte di Bagnaia e di Jack Miller c’è qualcosa da cambiare perché la velocità dimostrata non è stata all’altezza delle aspettative relativamente agli obiettivi fissati. La Rossa puntava a dominare nelle prime due uscite per mettere insieme un tesoretto di punti prima di andare su ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Prime due gare a(Qatar) per il Mondiale 2021 die doppio successo della Yamaha. Qualcosa non torna in casaFactory perché il solo podio di Francesconel primo round non è ben augurante se si considera il layout qatariano una delle roccaforti della scuderia di Borgo Panigale. In questo contesto, colpisce un’altra evidenza: idellapiù convincenti di quelli ufficiali, pur disponendo di una GP20. E’ chiaro che da parte die di Jackc’è qualcosa da cambiare perché la velocità dimostrata non è stata all’altezza delle aspettative relativamente agli obiettivi fissati. La Rossa puntava a dominare nelle prime due uscite per mettere insieme un tesoretto di punti prima di andare su ...

Advertising

Eurosport_IT : QUARTARARO BATTE LE DUCATI! ?? Seconda vittoria della Yamaha dopo quella di Viñales nel primo Gran Premio! ????… - SkySportMotoGP : MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Doha: Zarco è in testa con la Ducati Pramac #SkyMotoGP #DohaGP… - automotorinews : ?? Dai corpo a corpo in pista alle dichiarazioni accese, non si fermano le polemiche tra Joan #Mir e Jack #Miller ne… - thelastcornerit : Ducati, Bagnaia: 'Non è andata come speravo'; Miller: 'Sofferto negli ultimi giri di arm pump' -… - infoitsport : MotoGp Qatar: vince Quartararo, poi le Ducati Pramac. Blackout Rossi: 16° -