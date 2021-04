Monza, Brocchi: «Volevamo vincere per Galliani. Che peccato» (Di lunedì 5 aprile 2021) Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie B contro il Pescara: le sue dichiarazioni Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie B contro il Pescara. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Non siamo riusciti a chiudere la partita e a fare il secondo gol, quando lascia la gara in bilico può succedere qualsiasi cosa. Pirola ha sbagliato un solo pallone, peccato perché si poteva e si doveva segnare la seconda rete». DIAW – «La speranza è quella che si possa sbloccare il prima possibile, siamo al secondo posto nelle occasioni create, ma siamo indietro in quelle sfruttate. Creiamo, ma non riusciamo a concretizzare. Siamo contenti che sia tornato Galliani, siamo dispiaciuti per non avergli regalato la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Cristian, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie B contro il Pescara: le sue dichiarazioni Cristian, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie B contro il Pescara. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Non siamo riusciti a chiudere la partita e a fare il secondo gol, quando lascia la gara in bilico può succedere qualsiasi cosa. Pirola ha sbagliato un solo pallone,perché si poteva e si doveva segnare la seconda rete». DIAW – «La speranza è quella che si possa sbloccare il prima possibile, siamo al secondo posto nelle occasioni create, ma siamo indietro in quelle sfruttate. Creiamo, ma non riusciamo a concretizzare. Siamo contenti che sia tornato, siamo dispiaciuti per non avergli regalato la ...

Advertising

Mediagol : #SerieB, il #Monza si ferma ancora: Brocchi in bilico? Ecco la decisione del club brianzolo - GIUSPEDU : RT @86_longo: Il #Monza va avanti con #Brocchi nonostante il deludente pareggio interno contro il #Pescara - 86_longo : Il #Monza va avanti con #Brocchi nonostante il deludente pareggio interno contro il #Pescara - psb_original : Monza, Brocchi: “Avremmo meritato il secondo gol. Periodo difficile per noi” #SerieB - AFrisullo : @AstroWLAN @DiMarzio Nulla contro il Monza per carità ma vedere e sentire brocchi quando parla si sente un fenomeno.... -