Monster Hunter a scuola di cucina! Le ricette ispirate al videogioco sono incredibili in questo video (Di lunedì 5 aprile 2021) videogiochi e cibo sono un binomio molto meno strano di quel che si può pensare e non è raro imbattersi, su YouTube, in video tutorial con ricette ispirate ai titoli più popolari del momento. Uno di questi è sicuramente Monster Hunter Rise, che tra l'altro in Italia ha avuto, al lancio, un testimonial d'eccezione proprio a tema culinario come lo chef Hirohiko Shoda. Il canale Babish Culinary Universe propone, ad esempio, il Choice Platter, un "piccolo" banchetto di prelibatezze ispirate a quelle preparate dal gatto chef Kogarashi nel nuovo e popolarissimo titolo Capcom. Arrosto, giganteschi spiedini in stile churrasco e picanha, paella, formaggio, frutta: c'è di tutto ed è molto, molto appetitoso, come potete vedere dal video (al di là ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021)giochi e ciboun binomio molto meno strano di quel che si può pensare e non è raro imbattersi, su YouTube, intutorial conai titoli più popolari del momento. Uno di questi è sicuramenteRise, che tra l'altro in Italia ha avuto, al lancio, un testimonial d'eccezione proprio a tema culinario come lo chef Hirohiko Shoda. Il canale Babish Culinary Universe propone, ad esempio, il Choice Platter, un "piccolo" banchetto di prelibatezzea quelle preparate dal gatto chef Kogarashi nel nuovo e popolarissimo titolo Capcom. Arrosto, giganteschi spiedini in stile churrasco e picanha, paella, formaggio, frutta: c'è di tutto ed è molto, molto appetitoso, come potete vedere dal(al di là ...

Advertising

misteruplay2016 : Monster Hunter: in un video le strepitose ricette di cucina ispirate al videogioco Capcom - zazoomblog : Monster Hunter: in un video le strepitose ricette di cucina ispirate al videogioco Capcom - #Monster #Hunter:… - GamingToday4 : Monster Hunter Rise ha già superato 5 milioni di copie vendute - zazoomblog : Monster Hunter: in un video le strepitose ricette di cucina ispirate al videogioco Capcom - #Monster #Hunter:… - Hensy39 : RT @Multiplayerit: Monster Hunter Rise, vendite a quota 5 milioni di copie su Nintendo Switch -