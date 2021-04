Monica Bellucci stella a “Los Angeles | Italia”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Ladi(foto copyright L’Opinionista) brillerà ancora una volta a Hollywood alla vigilia degli Oscar nel corso del 16esimo LosFestival. L’attrice è tra le protagoniste del film ‘The Man Who Sold His Skin’ della regista tunisina Kaouther Ben Hania che verrà presentato, proprio in onore della, all’indomani dell’inaugurazione della kermesse domenica 18 aprile. Opera entrata in cinquina nella categoria “Best International Film” (spuntandola nel duello con l’no ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi). Già premiato a Venezia Orizzonti per la Miglior interpretazione maschile a Yahya Mahayni e successivamente col premio per l’inclusione Edipo Re, ‘The Man Who Sold His Skin’ propone...