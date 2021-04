Mitrovic come Cristiano Ronaldo: all'asta gli scarpini (Di lunedì 5 aprile 2021) BELGRADO (Serbia) - Dopo la fascia di capitano di Cristiano Ronaldo , gli scarpini di Stefan Mitrovic , il difensore della Serbia protagonista del "salvataggio" sul fuoriclasse della Juve all'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) BELGRADO (Serbia) - Dopo la fascia di capitano di, glidi Stefan, il difensore della Serbia protagonista del "salvataggio" sul fuoriclasse della Juve all'...

