Milano, per Pasqua al Trivulzio rinviati i richiami dei vaccini (prenotati): “Ho trovato il cancello chiuso. Nessuna spiegazione” (Di lunedì 5 aprile 2021) Hanno fatto scandalo le code al Niguarda per i vaccini, costate le dimissioni del cda di Aria. Sorprende però anche il deserto al Pio Albergo Trivulzio in cui si sono ritrovati i medici per il richiamo: convocati a Pasqua soli dietro un cancello chiuso con comprensibile sconcerto. “Domenica sono andato lì avendo in agenda l’appuntamento per la seconda dose, fissato alle 12:50. I cancelli di Via Bezzi erano chiusi e in portineria mi hanno detto che tutto il giorno il centro vaccinale sarebbe stato chiuso. Ho iniziato a chiamare Ats ma un’ora di attesa non è bastata, e come altri sono dovuto tornare a casa senza neppure una spiegazione”. E’ il racconto di un medico milanese che ha impiegato 24 ore per venire a capo di un giallo: come vaccinarsi anche avendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Hanno fatto scandalo le code al Niguarda per i, costate le dimissioni del cda di Aria. Sorprende però anche il deserto al Pio Albergoin cui si sono ritrovati i medici per il richiamo: convocati asoli dietro uncon comprensibile sconcerto. “Domenica sono andato lì avendo in agenda l’appuntamento per la seconda dose, fissato alle 12:50. I cancelli di Via Bezzi erano chiusi e in portineria mi hanno detto che tutto il giorno il centro vaccinale sarebbe stato. Ho iniziato a chiamare Ats ma un’ora di attesa non è bastata, e come altri sono dovuto tornare a casa senza neppure una”. E’ il racconto di un medico milanese che ha impiegato 24 ore per venire a capo di un giallo: come vaccinarsi anche avendo ...

Advertising

repubblica : Mantova, insulti, minacce e botte alla compagna per sei anni, anche davanti al figlio piccolo: arrestato - Corriere : La Pasqua di chi fa fatica, a Milano lunga coda per un pasto a «Pane Quotidiano» - caritas_milano : Fondo San Giuseppe: in un anno 5 milioni a chi ha perso lavoro Non sappiamo quello che potrà accadere in futuro qu… - signori_massimo : @AcciaioMario @sabrina__sf Viaggio da 25 anni per lavoro, siamo in 2 all'export in azienda, da anni nessuno di noi… - eugeniogaltieri : Per la serie il nostro glicine quotidiano #Milano Frigo sito Via Piranesi a sx one bottle a dx the other bottle fot… -