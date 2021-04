Milan | vicino il rinnovo di Ibrahimovic

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 aprile 2021)dovrebbe rinnovare per un altro anno. L’annuncio è atteso entro aprile.O – Zlatana rinnovare con il. Nonostante le richieste di Bologna e di altri club, lo svedese entro aprile dovrebbe prolungare di un altro anno il proprio contratto con i rossoneri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo di massima tra le parti è stato trovato e nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi dettagli prima di mettere nero su bianco. La cifra, comunque, non dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro. Obiettivo Dusan Vlahovic Ildinon chiude il mercato in attacco del. Sono diversi i giocatori in uscita e per questo Maldini si è già mosso per ...