Milan, situazione di stallo per il rinnovo di Calhanoglu: Juventus alla finestra (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Milan ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione e, se il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ormai questione di ore, la trattativa con Hakan Calhanoglu sembra essersi completamente arenato. A riportarlo è Sky Sport che sottolinea come la società rossonera non abbia intenzione di migliorare l'offerta da 4 milioni di euro presentata al turco, il quale, invece, richiederebbe un ingaggio da cinque milioni netti. Calhanoglu è in scadenza e, a partire dal prossimo luglio, potrebbe svincolarsi ed accasarsi in un altro club disposto ad accontentare le sue richieste economiche. La pista più clamorosa sarebbe quella che porta alla Juventus che, ad oggi, si trova in vantaggio rispetto ad Arsenal e Chelsea. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Milan situazione Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus Decisamente complicata la situazione che riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu , il cui contratto con il Milan è in scadenza al termine della stagione. Al momento le parti si trovano in uno stato di stallo totale, con la ...

Ibrahimovic - Milan, rinnovo a un passo: entro 10 giorni la firma ... ma Ibrahimovic si è accordato con il Milan sulla base di 7 milioni di euro , la stessa cifra percepita nella stagione attuale. Mandzukic, futuro legato al finale di stagione Situazione invece meno ...

Milan, la situazione disciplinare: Saelemaekers diffidato come Castillejo, Dalot e Rebic Milan News ESCLUSIVA MN - Ceccarini: "Cauto ottimismo Calhanoglu, Gigio-Milan in stallo. Tomori? Non sono sorpreso" C’è differenza tra domanda e offerta e quindi credo che in questo momento la situazione sia di stallo. Certo, la scadenza è al 30 giugno e quindi non è certo un vantaggio per il Milan. Credo però che ...

Calciomercato, Milan in pole per un giovane talento Non solamente Milan però su di lui, in Italia il giocatore è seguito anche dal Napoli e dalla Juventus, sebbene i rossoneri sembra siano in vantaggio. All’estero anche il Borussia Dortmund segue con ...

