Milan Sampdoria: come Ranieri ha ingabbiato Pioli – ANALISI TATTICA (Di lunedì 5 aprile 2021) Milan Sampdoria ha forse affondato definitivamente le speranze Scudetto dei rossoneri, statici e senza molte idee contro l’ottima organizzazione di Ranieri Con un po’ di fortuna in più, il gol di Kessié avrebbe dato la vittoria al Milan nei minuti di recupero. come detto però correttamente da Pioli in conferenza stampa, sono mancati sia i ritmi che l’approccio. Poco o nulla ha funzionato tra le fila Milaniste, con l’erroraccio di Theo Hernandez nel gol di Quagliarella che esprime bene il brutto pomeriggio rossonero. Oltre ad aver sofferto molto le punte blucerchiate e le combinazioni sulle catene laterali, il Milan è parso sorpreso dall’approccio degli ospiti. La Sampdoria non è infatti certo venuta a fare le barricate a San Siro, ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021)ha forse affondato definitivamente le speranze Scudetto dei rossoneri, statici e senza molte idee contro l’ottima organizzazione diCon un po’ di fortuna in più, il gol di Kessié avrebbe dato la vittoria alnei minuti di recupero.detto però correttamente dain conferenza stampa, sono mancati sia i ritmi che l’approccio. Poco o nulla ha funzionato tra le filaiste, con l’erroraccio di Theo Hernandez nel gol di Quagliarella che esprime bene il brutto pomeriggio rossonero. Oltre ad aver sofferto molto le punte blucerchiate e le combinazioni sulle catene laterali, ilè parso sorpreso dall’approccio degli ospiti. Lanon è infatti certo venuta a fare le barricate a San Siro, ha ...

