Milan, la quota Champions League è 75: mancano 15 punti in 9 partite (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Milan punta la Champions League e servono 75 punti, ovvero 15 in 9 partite. Bisogna alzare la media e ci sono 3 scontri diretti. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilpunta lae servono 75, ovvero 15 in 9. Bisogna alzare la media e ci sono 3 scontri diretti.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, 2021 in frenata: persi 5 punti sulla soglia Champions e 9 sulla quota scudetto - Gazzetta_it : #Milan, la quota #Champions sarà davvero a 75? Ecco come potresti arrivarci - sportli26181512 : Serie A femminile, la classifica aggiornata dopo 17 gare: Con 15 vittorie e due sconfitte, arrivate entrambe contro… - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: #Milan, 2021 in frenata: persi 5 punti sulla soglia Champions e 9 sulla quota scudetto - FraPol12 : @milan_corner che poi mi fa ridere si arrabbino con una roba di statistica come piace a loro, con tutti i loro calc… -