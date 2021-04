Milan | Ibrahimovic rinnova per un altro anno | entro 10 giorni la firma

(Di lunedì 5 aprile 2021): trattativa ai dettagli per il prolungamento di undel suo attuale contratto. Quando laZlatanai dettagli con ilper sottoscrivere il prolungamento di undel suo attuale contratto. Da stabilire solo alcune cifre ancora legate ai bonus mai prossimi diecilo svedese firmerà e il suo rinnovo sarà ufficialmente annunciato da club rossonero.firmerà per una cifra vicina ai 6,5 milioni di euro più bonus. Un accordo quello tra lo svedese e ilche era nell’aria già da diverse settimane. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : #Milan, rinnovo annuale di #Ibrahimovic ai dettagli: annuncio vicinissimo - Gazzetta_it : #Ibrahimovic rinnovo vicino. Da Vlahovic all'idea Ilicic: il #Milan pensa all'attacco di domani - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, il rinnovo annuale di Ibrahimovic è ormai ai dettagli: annuncio vicinissimo - DavideFm1899 : RT @86_longo: ???? Conferme su quanto anticipato ieri da @cmdotcom: tra 7-10 giorni la ? sul rinnovo annuale di #Ibrahimovic con il #Milan - RibaltaRossoner : RT @86_longo: ???? Conferme su quanto anticipato ieri da @cmdotcom: tra 7-10 giorni la ? sul rinnovo annuale di #Ibrahimovic con il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

: trattativa ai dettagli per il prolungamento di un anno del suo attuale contratto. Quando la firma Zlatanai dettagli con ilper sottoscrivere il prolungamento di ...Mancano solo gli ultimi dettagli sulla definizione di parte fissa e bonus, masi è accordato con ilsulla base di 7 milioni di euro , la stessa cifra percepita nella stagione ...Ibrahimovic Milan: trattativa ai dettagli per il prolungamento di un anno del suo attuale contratto. Quando la firma Zlatan Ibrahimovic ai dettagli con il Milan per sottoscrivere il prolungamento di u ...Leggi anche:. Milan, rinnovo di un anno per Ibrahimovic. La notizia dell’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è arrivata in mattinata, tramite un tweet di Pietro Balzano Prota, che ha confermato ...