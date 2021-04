Milan contro il razzismo: il messaggio per Sanchez e Diakhaby – FOTO (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Milan si schiera sempre contro il razzismo e dimostra vicinanza ai due giocatori, rispettivamente di Tottenham e Valencia, Sanchez e Diakhaby Il Milan si schiera sempre contro il razzismo e dimostra vicinanza ai due giocatori, rispettivamente di Tottenham e Valencia, Sanchez e Diakhaby. Ecco il messaggio mandato dal club rossonero sui social: «Siamo rattristati nel sentire di altri episodi razzisti che scuotono il mondo del calcio. Stiamo con Sanchez del Tottenham e Diakhaby del Valencia. Insieme dobbiamo continuare a lottare per creare consapevolezza in nome della tolleranza e dell’inclusività». We are saddened to hear of yet more racist incidents ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilsi schiera sempreile dimostra vicinanza ai due giocatori, rispettivamente di Tottenham e Valencia,Ilsi schiera sempreile dimostra vicinanza ai due giocatori, rispettivamente di Tottenham e Valencia,. Ecco ilmandato dal club rossonero sui social: «Siamo rattristati nel sentire di altri episodi razzisti che scuotono il mondo del calcio. Stiamo condel Tottenham edel Valencia. Insieme dobbiamo continuare a lottare per creare consapevolezza in nome della tolleranza e dell’inclusività». We are saddened to hear of yet more racist incidents ...

