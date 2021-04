Milan, che sfortuna per Calhanoglu: il dato sui legni | Serie A News (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è una statistica interessante riguardante Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan: il turco ha preso 5 legni in Serie A Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è una statistica interessante riguardante Hakan, trequartista del: il turco ha preso 5in

Advertising

ZZiliani : Ehi, lo sapete? Esaurito il dopo #BolognaInter, al Club di #Caressa han cominciato a parlare di #Pioli e del #Milan… - AntoVitiello : Gol pesantissimo di #Hauge nel finale, che evita un altro Ko casalingo del #Milan. Ma troppi errori da parte dei ro… - OptaPaolo : 3 - Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Se… - MilanNewsit : MN - Ceccarini: 'Vlahovic profilo che piace anche al Milan, è pronto per una big' - colacig : @paolo_moras @AntoVitiello @MatteoDentini Milan twitter a parte, dove é scritto che sta arrivando l.apocalisse per… -