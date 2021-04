Milan, Calhanoglu oggi è volato in Germania: il motivo del viaggio | News (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Hakan Calhanoglu oggi è volato in Germania: il fantasista turco è diventato papà per la seconda volta Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Hakanin: il fantasista turco è diventato papà per la seconda volta

Advertising

ManuBaio : #Milan: @Ibra_official rinnovo ad un passo, entro 10 giorni la firma. Un anno ancora a 7 milioni. Per @hakanc10… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - PianetaMilan : - Nic29161141 : @DiMarzio Ti prego dimmi che il milan non rinnova a calhanoglu che dopo 4 anni di mediocrità non ne possiamo più. -