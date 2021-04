Milan | Atalanta | Juve | Napoli e le romane | tre posti per 6 | la corsa Champions ai raggi X

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Nove giornate, 27 punti in palio: la volata per laLeague può partire. Con un prologo importante: il recupero di mercoledì 7 aprile trantus erimetterà in equilibrio il numero di partite giocate tra le squadre che al momento occupano le posizioni dalla seconda alla quinta. In ritardo, a quel punto, rimarrebbe solo la Lazio, oggi sesta, che ha saltato la sfida col Torino del 2 marzo a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra granata: tra le due società è in corso una battaglia legale che promette di andare per le lungo, col rischio che quei tre punti in palio, decisivi da un lato per un posto nelle coppe europee e dall’altro per la salvezza, rimangano in sospeso fino a maggio inoltrato. Partendo da questi presupfondamentali, oggi la classifica dice che l’unica praticamente certa di un ...