(Di lunedì 5 aprile 2021) Sulla strada per la Champions si fanno tanti incontri, tra cui qualche faccia nota. Quella di Andrea, per esempio: sabato al Tardini ilcerca tre punti per non farsi risucchiare da chi ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - VaneJuice : RT @Gazzetta_it: #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - NelloBattiloro : RT @fasulo_antonio: ?Croazia alla finale dei Mondiali in Russia ?GP di Monza di 3 anni fa ?Derby Inter-Milan 2019, 2020 (tranne quello del… - Merr88_ : RT @Gazzetta_it: #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - siculiano80 : @mikelelomb Ancora con questi moduli cervellotici? P.s.quando Calhanoglu faceva quel tipo d movimento nel Milan,fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan alla

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Dopo quasi due mesi dalla sua ultima apparizione -vigilia del derby vinto contro il- l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha fatto ritorno ad Appiano Gentile. Il dirigente nerazzurro è ufficialmente guarito dal Covid dopo ......3 gol di media a gara in questo periodo e i recenti successi su due dirette concorrenti come... 'Attacco'Champions L'attaccoChampions parte proprio da qui, per Gattuso: dall'attacco. ...L’assalto dei nerazzurri al secondo posto pare proprio essere alla portata (lasciamo perdere a priori l ... a differenza di quello lento e svogliato di Milan, Juventus e Roma. Non dimentichiamo ...Per molti anni un protagonista assoluto del calcio italiano, Nevio Scala è passato dal ruolo di giocatore (centrocampista) tra gli anni sessanta e ottanta, a quello di allenatore, ruolo in cui inizia ...