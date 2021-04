Migranti: nuova sbarchi a Lampedusa, 700 nell’hotspot (Di lunedì 5 aprile 2021) Una nuova ondata di sbarchi di Migranti si è registrata nei giorni scorsi a Lampedusa, dove sono approdati oltre 400 Migranti nel giro di poche ore. Dopo un barcone con 215 profughi, tra cui nove donne, due minori e un neonato, sono giunti sull’isola altre tre imbarcazioni con 70, 57 e 88 persone. Tutti sono il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 5 aprile 2021) Unaondata didisi è registrata nei giorni scorsi a, dove sono approdati oltre 400nel giro di poche ore. Dopo un barcone con 215 profughi, tra cui nove donne, due minori e un neonato, sono giunti sull’isola altre tre imbarcazioni con 70, 57 e 88 persone. Tutti sono il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

emato64 : RT @claudio_2022: Migranti: nuova ondata sbarchi a Lampedusa, 700 in hot spot. E i lampedusani chiusi in casa in zona rossa. Quando su met… - patrabel : RT @GiancarloDeRisi: Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove sono approdati oltre 400 migranti in poche ore. Dopo un barcone con 215 pro… - GiuliaRastajuly : RT @EleanaElefante: ??#Lampedusa: Nuova ondata di sbarchi #migranti. Oltre 400 persone! Dopo una barca con 215 persone, di cui 9 donne, 2 mi… - EleanaElefante : ??#Lampedusa: Nuova ondata di sbarchi #migranti. Oltre 400 persone! Dopo una barca con 215 persone, di cui 9 donne,… - Piero42395724 : RT @Frances40322984: A quale ondata siamo arrivati con gli sbarchi, che ho perso il conto? Migranti: nuova ondata sbarchi a Lampedusa, 700… -