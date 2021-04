Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones vive in Sicilia? Tutti gli avvistamenti (Di lunedì 5 aprile 2021) Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones vive in Sicilia? Il cantante è stato visto più volte nella regione italiana Il leader dei Rolling Stones vive in Sicilia? ( Getty Images)Negli ultimi mesi, Mick Jagger, è stato avvistato più volte in Sicilia. Nello specifico è dall’estate scorsa, che il leader dei Rolling Stones, viene paparazzato nella regione italiana e per questa ragione molti sono coloro che si chiedono se il cantautore britannico si sia trasferito in Italia. Nel mese di settembre 2020, Mick Jagger, ha passato una serata in ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021), ildeiin? Il cantante è stato visto più volte nella regione italiana Ildeiin? ( Getty Images)Negli ultimi mesi,, è stato avvistato più volte in. Nello specifico è dall’estate scorsa, che ildei, viene paparazzato nella regione italiana e per questa ragione molti sono coloro che si chiedono se il cantautore britannico si sia trasferito in Italia. Nel mese di settembre 2020,, ha passato una serata in ...

