“Mi sento miracolato”. Cristiano Malgioglio racconta il suo dramma: una sofferenza con la quale convive da anni (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella giornata di domenica 4 aprile, nonostante fosse Pasqua, Mara Venier ha risposto presente ed ha condotto la sua seguitissima ‘Domenica In’. Anche se la concorrenza ha piazzato Barbara D’Urso con un allungamento della sua ‘Domenica Live’, è riuscita a sconfiggere pesantemente la conduttrice Mediaset con ascolti davvero stellari. Una trasmissione che ha spaziato su vari argomenti, ma sono state soprattutto le parole di Cristiano Malgioglio ad aver commosso proprio tutti. ‘Domenica In’ ha infatti conquistato nella prima parte di trasmissione uno share pari al 19,5% con 2 milioni 797 mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Nella seconda parte sono stati collegati 2 milioni 526 mila spettatori e lo share è stato del 17,77%. Carmelita ha totalizzato con ‘Domenica Live’ 1 milione 745 mila telespettatori con il 12,15% di share. Per quanto riguarda ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella giornata di domenica 4 aprile, nonostante fosse Pasqua, Mara Venier ha risposto presente ed ha condotto la sua seguitissima ‘Domenica In’. Anche se la concorrenza ha piazzato Barbara D’Urso con un allungamento della sua ‘Domenica Live’, è riuscita a sconfiggere pesantemente la conduttrice Mediaset con ascolti davvero stellari. Una trasmissione che ha spaziato su vari argomenti, ma sono state soprattutto le parole diad aver commosso proprio tutti. ‘Domenica In’ ha infatti conquistato nella prima parte di trasmissione uno share pari al 19,5% con 2 milioni 797 mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Nella seconda parte sono stati collegati 2 milioni 526 mila spettatori e lo share è stato del 17,77%. Carmelita ha totalizzato con ‘Domenica Live’ 1 milione 745 mila telespettatori con il 12,15% di share. Per quanto riguarda ...

Advertising

zazoomblog : Cristiano Malgioglio si confessa a Domenica In: “Mi sento miracolato”. Poi la cartolina a sorpresa: “Ti aspetto…” -… - Italia_Notizie : Cristiano Malgioglio si confessa a Domenica In: “Mi sento miracolato”. Poi la cartolina a sorpresa: “Ti aspetto…” - FQMagazineit : Cristiano Malgioglio si confessa a Domenica In: “Mi sento miracolato”. Poi la cartolina a sorpresa: “Ti aspetto…” - infoitcultura : Cristiano Malgioglio, il dramma del melanoma a Domenica In: «Mi sento un miracolato». Poi la lettera dal suo compag… - enkidC : RT @laperlaneranera: @ACCEDIALSITO @enkidC @eretico_l @ilbuonpaztore @Overbite71 @vincenz94704898 @biif @SmitArianna @AquileDel @maisenzamu… -