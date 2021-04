Meteo, vento freddo, pioggia, neve e temperature fin sotto 15 gradi: coda d'inverno in Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) vento freddo, pioggia, neve e temperature fin sotto 15 gradi la media stagionale. E’ la ‘coda d’inverno’ annunciata dagli esperti del sito www.ilMeteo.it dopo feste pasquali trascorse con un tempo in prevalenza asciutto e con un clima abbastanza mite. Lo scenario cambierà radicalmente in peggio da domani quando dal Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita ad una “veloce, ma incisiva, parentesi invernale” con venti forti di Bora prima e di Grecale poi che soffieranno sin dalle prime ore della mattina. Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l’Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021)fin15la media stagionale. E’ la ‘d’’ annunciata dagli esperti del sito www.il.it dopo feste pasquali trascorse con un tempo in prevalenza asciutto e con un clima abbastanza mite. Lo scenario cambierà radicalmente in peggio da domani quando dal Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita ad una “veloce, ma incisiva, parentesi invernale” con venti forti di Bora prima e di Grecale poi che soffieranno sin dalle prime ore della mattina. Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l’Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini ...

