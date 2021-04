Meteo Roma: previsioni di martedì 6 aprile, cielo poco nuvoloso (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo un lunedì di Pasquetta caratterizzato da un cielo leggermente nuvoloso e velato, la settimana continuerà con qualche nube sulla Capitale. Il Meteo di martedì 6 aprile 2021 a Roma mostra una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. In particolare le nuvole appariranno più intense al mattino e diminuiranno nel corso della giornata. Le temperature della Città Eterna saranno molto simili a quelle dei giorni precedenti. I Romani godranno infatti di una giornata mite nonostante le nuvole che coprono il sole. previsioni Meteo di martedì 6 aprile a Roma Le previsioni ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo un lunedì di Pasquetta caratterizzato da unleggermentee velato, la settimana continuerà con qualche nube sulla Capitale. Ildi2021 amostra una giornata caratterizzata daper tutta la giornata. In particolare le nuvole appariranno più intense al mattino e diminuiranno nel corso della giornata. Le temperature della Città Eterna saranno molto simili a quelle dei giorni precedenti. Ini godranno infatti di una giornata mite nonostante le nuvole che coprono il sole.diLe...

Advertising

msn_italia : Meteo, inverno all'attacco: la primavera s'interrompe a metà settimana. Gelo, vento e neve a bassa quota - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 13h | Meteo attuale Vento: 7.2 km/h NE Raffica: 16.6 km/h Temperatura: 10.8 °C Umidità: 47… - PostUmbria : Roma meteo soleggiato, ma da martedì temporali e anche grandineLe condizioni meteo su Roma vedranno nel tempo per q… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 12h | Meteo attuale Vento: 4.0 km/h ENE Raffica: 11.2 km/h Temperatura: 10.0 °C Umidità: 5… - rep_roma : Meteo, inverno all'attacco: la primavera s'interrompe a metà settimana. Gelo, vento e neve a bassa quota [aggiornam… -