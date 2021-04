METEO Italia. importante sferzata dall’Artico, persino NEVE in pianura (Di lunedì 5 aprile 2021) METEO SINO ALL’11 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un breve intervallo accompagna il METEO della Pasquetta su gran parte d’Italia, all’insegna delle schiarite dopo la perturbazione che si è portata verso l’estremo Sud. Le temperature sono calate soprattutto in montagna e lungo i versanti adriatici, aree maggiormente sotto tiro delle correnti fredde nord-orientali. L’attenzione è ora puntata sul nuovo impulso perturbato a carattere freddo, legato a un profondo vortice scandinavo. Il fronte si appresta a raggiungere il Nord Italia con un carico d’aria ancor più fredda d’estrazione artica. Questa seconda colata artica porterà un vero tuffo nell’inverno per l’Italia, così come sta accadendo su buona parte d’Europa. Evoluzione METEO verso metà settimana, con la penetrazione della ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 aprile 2021)SINO ALL’11 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un breve intervallo accompagna ildella Pasquetta su gran parte d’, all’insegna delle schiarite dopo la perturbazione che si è portata verso l’estremo Sud. Le temperature sono calate soprattutto in montagna e lungo i versanti adriatici, aree maggiormente sotto tiro delle correnti fredde nord-orientali. L’attenzione è ora puntata sul nuovo impulso perturbato a carattere freddo, legato a un profondo vortice scandinavo. Il fronte si appresta a raggiungere il Nordcon un carico d’aria ancor più fredda d’estrazione artica. Questa seconda colata artica porterà un vero tuffo nell’inverno per l’, così come sta accadendo su buona parte d’Europa. Evoluzioneverso metà settimana, con la penetrazione della ...

