METEO Italia importante sferzata dall’Artico | persino NEVE in pianura

(Di lunedì 5 aprile 2021)SINO ALL’11 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un breve intervallo accompagna ildella Pasquetta su gran parte d’, all’insegna delle schiarite dopo la perturbazione che si è portata verso l’estremo Sud. Le temperature sono calate soprattutto in montagna e lungo i versanti adriatici, aree maggiormente sotto tiro delle correnti fredde nord-orientali. L’attenzione è ora puntata sul nuovo impulso perturbato a carattere freddo, legato a un profondo vortice scandinavo. Il fronte si appresta a raggiungere il Nordcon un carico d’aria ancor più fredda d’estrazione artica. Questa seconda colata artica porterà un vero tuffo nell’inverno per l’, così come sta accadendo su buona parte d’Europa. Evoluzioneverso metà settimana, con la penetrazione della ...

3BMeteo : Il fronte freddo ha raggiunto l'Italia a partire dalla Alpi. Situazione LIVE e previsioni #meteo prossime ore… - 3BMeteo : ???Da oggi IRRUZIONE ARTICA, FREDDO tardivo, NEVE a quote MOLTO BASSE e VENTO. L'Italia rimarrà esposta a fredde cor… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - lyuba1962 : RT @tg2rai: #Meteo, torna il #maltempo sull'#Italia con pioggia, neve e forte vento. Brusco calo delle temperature: fino a -15 gradi sotto… - SignorAldo : RT @tg2rai: #Meteo, torna il #maltempo sull'#Italia con pioggia, neve e forte vento. Brusco calo delle temperature: fino a -15 gradi sotto… -

Pioggia, vento e nevicate anche in pianura. L'inverno ha fatto irruzione sull', a cominciare dal Nord per poi estendersi anche al Centro e al Sud. Mercoledì e giovedì il cielo tornerà a migliorare per poi coprirsi di nuove di nuvole nel weekend. Le previsioni per i ......della saccatura artica sul continente Europeo Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro... Maltempo anche sulle restanti regioni del nordma anche sulle regioni centrali, che saranno ...E' attivo un avviso di allerta di colore giallo sulla Sicilia per rischio idrogeologico. Ampio soleggiamento sul resto sel Sud in progressivo peggioramento dal pomeriggio Il resto della cartina dell'I ...