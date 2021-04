Meteo | giardinaggio e agricoltura gravi danni per freddo fuori stagione

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il, con anche ilcon gelo, sono un’insidia per giardini e.Se in Italia l’ondata diche ci toccherà non sarà grave come nel centro-nord Europa, però portando la neve a quote basse sino localmente alle coste del Nord Est, la precoce della Primavera che si era trasformata in Estate durante la scorsa settimana, produrranno un duro colpo alla vegetazione. La nostra vegetazione, a differenza di quella nordamericana, non è abituata sbalzi termici che sarebbero più affini di quelle lande. Attualmente, l’aria gelida sta raggiungendo il nord delle isole britanniche, per puntare nel corso della giornata di domani, e con la prosecuzione anche mercoledì, sull’Italia. In molte località italiane sono attese, nelle notti di metà di questa settimana, gelate notturne che andranno anche danneggiare ...