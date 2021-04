Meteo domani martedì 6 aprile: freddo e instabilità in buona parte d’Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) Meteo domani martedì 6 aprile: giornata caratterizzata dall’arrivo di aria fredda e da tempo instabile in parte di Nord, Centro e Sud La giornata di domani martedì 6 aprile vedrà l’arrivo di aria fredda in gran parte dell’Italia, come abbiamo spiegato nel nostro bollettino settimanale. Di conseguenza le temperature subiranno un significativo calo. Il sole L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 aprile 2021): giornata caratterizzata dall’arrivo di aria fredda e da tempo instabile indi Nord, Centro e Sud La giornata divedrà l’arrivo di aria fredda in grandell’Italia, come abbiamo spiegato nel nostro bollettino settimanale. Di conseguenza le temperature subiranno un significativo calo. Il sole L'articolo proviene da Leggilo.org.

